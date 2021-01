Je trojitý poslanec Igor Kašper za Rodinu alebo za hazard ?

V septembri oznámil, že v parlamente umožnili mestám obmedziť hazard a uviedol, že navrhne na mestskom zastupiteľstve zákaz herní. V Decembri nakoniec žiadny návrh nepredložil a mestom predložený návrh za zákaz hazardu nehlasoval.

Mestský, župný a národný poslanec v jednom - Igor Kašper sa v septembri pochválil na sociálnej sieti tým, že v parlamente rozviazali mestám a obciam možnosť obmedziť hazard a uviedol, že navrhne na mestskom zastupiteľstve zákaz herní v našom meste. V Decembri nakoniec žiadny návrh nepredložil a mestom predložený návrh na zákaz hazardu nepodporil. Aj vďaka jeho rozhodnutiu sme sa nepridali k Bratislave, Nitre, Breznu a ďalším mestám.

Kto je Igor Kašper v politickom kontexte ?

Miestny banskobystrický podnikateľ, ktorý je už 10 rokov mestským poslancom a v minulosti pôsobil v komunálnej koalícii so SMER-SD a SNS. V roku neúspešne 2017 kandidoval na župana. Počas kampane sa objavili informácie, že mal v minulosti záujem vstúpiť do strany SMER-SD. Neštítil sa kritizovať aj vtedajšieho kandidáta Jána Luntera. V roku 2018 neúspešne kandidoval na primátora Banskej Bystrice ako nezávislý kandidát s podporou vtedajších opozičných strán. Následne, po nejakom čase, vstúpil do strany Sme Rodina. V roku 2020 bol zvolený za poslanca NR SR za túto stranu.

Hlasovanie

Na jeseň sa zdalo, že to budú preteky o to, kto prvý predloží návrh smerujúci k zákazu hazardu v meste. Nakoniec to dopadlo tak, ako som osobne nečakal. Na mestský zákon, ktorý by obmedzil hazardné hry, boli potrebné 3/5 prítomných poslancov, resp. v tom čase 18 poslancov z 29 prítomných. Po dlhšej diskusii a vystúpení zástupcov spoločnosti SLOV-MATIC, s.r.o. a organizácie združujúcej prevádzkovateľov hazardných hier sa hlasovalo. Za obmedzenie hazardu sa vyjadrilo len 13 poslancov a návrh neprešiel. Z toho náš poslanecký klub (BBA) prispel 8 hlasmi. Viacerí prítomní nehlasovali, okrem Igora Kašpera to boli aj poslanci z klubu nezávislých poslancov, či zástupcovia z klubu Srdcom Bystričania.

Kompromis hazard len presúva

K samotnému návrhu sme ako náš klub vyjadrili rozsiahlejšie spoločné stanovisko. Podstata je je, že súčasný zákon o hazarde umožňuje len určiť v akých druhoch budov v meste môžu byť umiestnené herne a kasína. Súčasný zákon samospráve umožňuje regulovať hazard len v istých mantineloch. Prečo čiastočné obmedzenie len presúva hazardné hry a nerieši problém fyzických herní komplexnejšie sme podrobnejšie vysvetľovali. Po zastupiteľstve sa začala šíriť informácia, že v budúcom roku (2021) bude predložený na mestskom zastupiteľstve nový návrh, ktorý určí, že herne nebudú môcť byť menej ako 500 metrov od škôl, zariadení sociálnych služieb, či internátov ( v súčasnosti platí 200 m) Dnes bol takýto návrh zverejnený na úradnej tabuli. Hovorí sa, že za tejto podmienky by mohla fungovať len jedna herňa na území mesta. Opäť však zopakujem. Išlo by v podstate len o presúvanie problému. Nezabránime vzniku herní na nových miestach a lokalitách. Navrhovaná zmena sa navyše nevzťahuje na kasína a nezabráni ich vzniku a rozširovaniu.

V parlamente inak, doma inak

Ako som už naznačil, Igor Kašper ako nováčik v parlamente za Sme Rodina podporil zákon, ktorý rozviazal samosprávam ruky v regulácii hazardu. V decembri mal príležitosť podporiť dobre pripravený návrh mesta v našom meste, ale neurobil tak. Tlačí sa otázka, či takto vlastne nejde proti postoju vlastnej strany, ktorá sa profiluje ako sociálna. Závislosť na gamblingu je pre spoločnosť nákladný a nepriaznivý sociálny jav, ktorý negatívne vplýva na rodinné rozpočty a vzťahy. Nerozumiem, prečo by mal zástupca sociálne pôsobiacej a konzervatívne sa profilujúcej strany lavírovať a špekulovať nad podporou dobrého návrhu za zákaz hazardu. Prečo sa nechceme pridať k Breznu, Nitre, Bratislave a postupne k viacerým mestám na Slovensku ? Myslím si, že súčasný návrh prejde, ale nie je to významná zmena. Herne a hazard len "presúvame" , pretože už dnes platí 200 m vzdialenosť.

Prečo sa predkladá návrh mestského zákona, ktorý nakoniec neprejde ?

Doposiaľ však nerozumiem ešte jednej veci. V politickej praxi je bežné, že keď chcete presadiť nejaký návrh na ktorom vám záleží, tak sa najprv uistíte či bude mať medzi poslancami dostatočnú podporu. Preto je zaujímavé, že v tomto prípade sa primátor ako predkladateľ neuistil, že návrh bude mať potrebnú podporu klubov a poslancov. Samozrejme, že by sa to nestalo prvýkrát, ale z mojej perspektívy, ak by som naozaj chcel presadiť nejaký zámer, tak by som sa zaujímal o postoje poslancov, presviedčal ich o potrebe zámeru a spravil všetko preto, aby dobrý návrh v prospech obyvateľov prešiel.